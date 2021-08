Lagune in Patagonië kleurt plots roze

Een lagune in Patagonië kleurt momenteel roze nadat er chemicaliën werden gemorst door visserijbedrijven in de regio. Het fenomeen baart de lokale bevolking in de Zuid-Amerikaanse regio ernstig zorgen.«Voor ons is dit het beeld van nalatigheid van de autoriteiten van de provincie. Degenen die erop moeten controleren, zijn net degenen die de vergiftiging van de bevolking toestaan», klinkt het bij ecoloog Pablo Lado.De Corfo-lagune, die 10 tot 15 hectare beslaat, ligt op 30 kilometer van de Argentijnse stad Trelew, een stad met 120.000 inwoners in de provincie Chubut. De roze kleurt wordt verklaard door de aanwezigheid van natriumsulfiet, een antibacterieel conserveermiddel dat wordt gebruikt voor de opslag van langoustines. Inwoners van de provincie klagen verder ook over vieze geuren en de verspreiding van insecten. Volgens Juan Micheloud, verantwoordelijke voor milieubeheer in de provincie, veroorzaakt de roze kleur geen schade en zal ze binnen een paar dagen verdwijnen.