Man dumpt hondje langs kant van de weg, maar dat wil van geen wijken weten

Op sociale media doen de beelden van een hond die wordt achtergelaten aan de kant van de weg duchtig de ronde. De jonge husky loopt de wagen nog achterna, maar tevergeefs. Gelukkig kwam met de viervoeter uiteindelijk alles goed.Een alerte chauffeur kon filmen hoe een wagen stopte langs de kant van de weg in El Paso, in de Amerikaanse staat Texas. De medepassagier stapt uit en neemt de hond, een husky van 10 maanden oud, uit de auto. Hij maakt vervolgens de halsband van het dier los en stapt weer in de wagen, waarop die wegrijdt. Op de hartverscheurende beelden zien we hoe de husky de wagen nog achterna loopt, maar hij kan zijn ‘baasjes’ niet inhalen. Op sociale media zijn mensen behoorlijk geshockeerd door de video. «Ik kan niet stoppen met wenen» en «Ik ben woedend», klinkt het onder meer.De vrouw die het incident filmde, twijfelde niet om de husky mee te nemen en naar het lokale politiekantoor te brengen. De politie plaatste het dier over naar een dierenasiel, waar ze de hond tot ‘Nanook’ doopten. Nanook bleek in goede gezondheid te zijn, maar had wel heel veel teken. Het duurde gelukkig niet lang voor de jonge husky zijn gouden mandje vond bij een nieuw gezin. «Hij maakt ons heel gelukkig en vervolledigt ons gezin. Hij is niet meer verdwaald», zegt Nanooks nieuwe baasje aan KFox14.De 68-jarige Luis Antonio Campos werd intussen geïdentificeerd als de vermeende bestuurder van de wagen en werd gearresteerd voor dierenmishandeling. «Deze misdaden tegen hulpeloze dieren worden serieus genomen. We proberen verdachten actief verantwoordelijk te houden voor deze wrede daden», klinkt het in een verklaring van de Horizon City Police.