Man spoelt aan na poging 1600 kilometer over zee te wandelen

Strandgangers in Florida moeten raar hebben opgekeken toen er afgelopen weekend een man aanspoelde in een zelfgebouwd voertuig. Hij zou wandelend over zee onderweg zijn geweest naar New York, zo'n 1600 kilometer verderop. "Onderweg stuitte hij echter op enkele problemen."De man bevond zich in een soort enorm hamsterwiel, met drijvende boeien aan de uiteinden. Volgens lokale media zou het gaan om Reza Baluchi, een inwoner van Florida. Dat schrijft The Guardian.De kustwacht werd opgeroepen nadat de man aanspoelde op een strand in Flagler county aan de oostkust van Florida."De man zei gisteren te zijn vertrokken vanaf een plaats zo'n vijftig kilometer ten noorden van ons", vertelt een woordvoerder van de kustwacht. "Hij stuitte onderweg echter op enkele problemen en spoelde hier aan."De man zou volgens lokale media van plan zijn geweest 1600 kilometer over zee te wandelen en in New York aan te komen. Hij dreef echter de verkeerde kant op. "De kustwacht is ter plaatse gekomen om te beoordelen of het vaartuig van de man aan de richtlijnen voldoet", vertelt de woordvoerder.Baluchi vertelde zelf aan lokale media dat hij met zijn actie geld op wilde halen voor daklozen, de kustwacht, politie en brandweer. "Zij zijn in openbare dienst, ze doen het voor de veiligheid en helpen andere mensen", vertelde hij. "Ik wil mensen laten zien dat ze moeten doen wat ze graag willen. Luister naar niemand, volg je dromen."Er zou onder andere een navigatiesysteem van Baluchi gestolen zijn, waardoor hij onderweg in de problemen kwam. De man was van plan tijdens zijn tocht te overleven op mueslirepen, tonijn, gefilterd zeewater en kauwgom om 'zeeziekte tegen te gaan'. Hij zou enkele jaren geleden al voorbereidingen hebben gemaakt voor de reis.