Sibbe Jan zoekt droomvrouw en gaf daar al duizenden euro's aan uit

Sibbe Jan Noppert zoekt een vrouw. En dat steekt de 34-jarige casanova bepaalt niet onder stoelen of banken. Hij bouwde een speciale website, stuurde een reclamevliegtuigje de lucht in en liet zich door ruim honderd BN'ers de hemel in prijzen. "Ik wil mezelf boven het maaiveld verheffen."Van tjakkagoeroe Emile Ratelband en seksondernemer Bobbi Eden tot oud-zwemster Inge de Bruijn en voetbalorakel Andy van der Meijde. Allemaal hopen ze de geboren Fries Sibbe Jan Noppert via motiverende videoboodschappen aan de vrouw te helpen.Dat doen ze niet per se omdat ze Sibbe Jan zo ontzettend goed kennen. Nee, Sibbe Jan betaalde de ruim honderd bekende (en minder) bekende Nederlanders stuk voor stuk voor hun positieve woordje.Het idee ontstond een maand of twee geleden, vertelt de Amsterdammer maandagochtend aan Radio Veronica. Hij stuitte op het bedrijfje ShoutOut, waar mensen tegen betaling videoboodschappen van BN'ers kunnen kopen. Eén video vond Sibbe Jan te karig, dus klom hij in de pen. "Ik heb ze gemaild wat het zou kosten om alle 250 BN'ers tegelijk in te huren."Helaas voor de hopeloze single wilden niet alle bekende BN'ers hun gezicht lenen voor de zoektocht naar die ene speciale vrouw. "Ongeveer de helft heeft bedankt", bekent de casanova op de radio. "Mensen waren sceptisch, geloofden mijn boodschap niet of dachten dat er een addertje onder het gras zat."De overgebleven prominenten gaven wél gehoor aan de opvallende oproep en leverden een promotiepraatje voor Sibbe Jan in. Dat bleek voor de Fries niet genoeg, want hij liet ook nog een speciale website bouwen waarop hij zichzelf promoot, vertelt wat voor vrouw hij zoekt én waarop de video's van de BN'ers te bekijken zijn. Daarnaast stuurde hij een reclamevliegtuigje de lucht in met daarachter het adres van zijn website.Zijn zoektocht naar de ideale partner kostte hem tot nu toe zo'n 10.000 euro, bevestigt hij aan Hart van Nederland. Of hij met deze ludieke actie niet vrouwen probeert te 'kopen'? Tegen Radio Veronica is hij duidelijk: "Er zijn meer mensen die dat idee hebben, maar dat is ten onrechte. Ik heb alleen maar geprobeerd mijzelf boven het maaiveld te verheffen."Waarom Sibbe Jan het niet op eigen kracht redde tot nu toe? "Ik heb tot mijn 27ste hard gewerkt en over de hele wereld bedrijven opgezet. Ik had met mezelf afgesproken om mij in die tijd niet met vrouwen in te laten. Ik hou me heel goed aan afspraken met mijzelf en achteraf heb ik daar wel spijt van, want ik ben pas op mijn 27ste een beetje begonnen met daten."Tot nu toe leverde de actie hem al zeker 200 e-mailtjes op. Meer dan de helft daarvan bestaat uit steunbetuigingen en succeswensen. Maar er zijn ook potentiële droomvrouwen die hebben gemaild. "Bij zo'n vijf tot tien berichtjes voel ik een wederzijdse klik", aldus Sibbe Jan.Wat hij precies zoekt? "Een spontane vrouw die zichzelf is." Qua uiterlijk maakt het hem allemaal niet zoveel uit, zegt hij. Het gaat hem vooral om de klik. "Niemand is perfect, maar je hoopt op het beste."