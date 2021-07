Man gezocht voor poging tot misbruik betrapt met 400 stuks vrouwenondergoed

Een huiszoeking bij een verdachte die wordt beschuldigd van woninginbraak en poging tot misbruik leverde honderden stuks vrouwenondergoed op.



De 27-jarige John uit Alabama (VS) is aangeklaagd voor poging tot misbruik en inbraak, meldt Daily News.



Begin deze maand zou hij hebben ingebroken in een appartement, maar werd volgens de politie betrapt door de bewoonster.



Het kwam tot een handgemeen waarna de vrouw werd opgenomen in het ziekenhuis.



Verder onderzoek wees uit dat John zou hebben ingebroken om haar te misbruiken.



In zijn woning vond de politie 400 stuks damesondergoed.

