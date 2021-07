Politie rukt uit voor drenkeling, blijkt man die wilde zwemmen

Meerdere hulpdiensten hebben vannacht in het Merwedekanaal in Utrecht gezocht naar een mogelijke drenkeling. Het bleek een man te zijn die na een paar drankjes had besloten een duik te nemen, meldt RTV Utrecht.



Na een melding rond 03.00 uur van een mogelijke drenkeling ter hoogte van de Socratesbrug in Transwijk rukten politiemannen, ambulancepersoneel en duikers van de brandweer uit om het kanaal uit te kammen.



De man was al snel gevonden en hij vertelde dat hij zelf voor een zwemtocht het water in was gesprongen. Omdat het niet duidelijk was of er nog iemand in het water lag, besloten de hulpdiensten om verder te zoeken.



Uiteindelijk brachten agenten een bezoek aan een feestje in de buurt waar de zwemmende man vandaan was gekomen. Daar werd vastgesteld dat een tweede persoon die met de zwemmer was vertrokken naar het feestje was teruggekeerd. De zoekactie werd daarop afgeblazen.

