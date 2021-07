Felgele tong jongen was teken van zeldzame aandoening

Voor een 12-jarige jongen was een gele tong een teken van een ernstige en zeldzame aandoening.Artsen van het Hospital for Sick Children in Canada stelden vast dat de jongen geelzucht had, een aandoening die meestal een vergeling van de huid en het wit van de ogen veroorzaakt, evenals donkere urine.Na een aantal testen bleek dat de jongen bloedarmoede had of een laag aantal rode bloedcellen.Uiteindelijk werd hij gediagnosticeerd met een zeldzame auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem van een persoon zijn eigen rode bloedcellen aanvalt en vernietigt.De jongen had een bloedtransfusie nodig en kreeg ook zeven weken behandeling met orale steroïden om de activiteit van het immuunsysteem te verminderen.Nadat de jongen het ziekenhuis verliet, herstelde hij “goed”, en zijn tongkleur keerde geleidelijk terug naar normaal toen de niveaus van bilirubine in zijn lichaam daalden, zeiden de auteurs.