Coronatesters krijgen verkeerd adres door, komen uit bij drukkerij

Ze wilden een coronatest doen, maar eindigden bij een drukkerij die helemaal niks met wattenstaafjes en testvloeistof te maken heeft. Tientallen mensen stonden op donderdag voor een dichte deur aan de Kerkstraat in Losser. Het bedrijf Lead Healthcare Corona Services, dat coronatesten aanbiedt, had het verkeerde adres op de website gezet.“Heel erg vervelend”, noemt de eigenaar van de drukkerij het. “We werden gisteren helemaal platgebeld en er stonden ook veel mensen voor de deur. Maar wij hebben niks met COVID-testen te maken. Wij zijn een drukkerij en borduurderij. Ik heb een briefje opgehangen dat de situatie uitlegt.”Hoe de fout is ontstaan, weet hij niet. “Ik kan niet traceren waarom. Als je belt, staan er zestig wachtenden in de rij.” Nadat hij een mail stuurde aan de support-afdeling werd het adres van de website gehaald. “Vandaag was het een stuk rustiger.”Ook RTV Oost heeft nog geen contact kunnen krijgen met Lead Healthcare Corona Services.