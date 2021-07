Oplichters die wisseltruc gebruiken actief in Noord-Nederland

Aan de Westerlanden in Schoonebeek is vorige week maandagavond rond 19.30 uur een ketting van iemands hals gestolen, meldt de politie op Facebook.

De verdachten zaten in een auto, stopten en vroegen het slachtoffer de weg. Toen het slachtoffer uitleg gegeven had, wilden de verdachten hem of haar bedanken met nepsieraden. Bij het omhangen van een nep ketting, ontfutselden ze het slachtoffer zijn of haar eigen ketting.



Het is niet de eerste keer dat een soortgelijke babbeltruc is toegepast: Op dezelfde avond tussen 18.00 uur en 20.00 uur is ook aan de Laan van Kwekebos in Emmen iemand het slachtoffer geworden van een soortgelijke babbeltruc. Ook werd diezelfde avond een poging gedaan in Nieuw-Weerdinge. Eerder deze maand was het raak in Nieuw-Schoonebeek.



De politie gaat vooralsnog uit van dezelfde daders. "Het lijkt erop dat het om twee mannen en een vrouw gaat", vertelt een woordvoerder. "De slachtoffers worden of door een man of door een vrouw aangesproken. De verdachten vragen naar de weg en hebben een landkaart bij zich." Als dank worden het slachtoffer nepsieraden of goud aangeboden, waarbij dus vervolgens de eigen sieraden worden weggenomen. "Mogelijk rijden de verdachten in een witte of grijze Mercedes of Audi. De slachtoffers worden aangesproken in het Duits of Engels", aldus de politiewoordvoerder.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: