Gezin doodsbang: vader beroofd tijdens inpakken auto voor vakantie

De familie vertelt dat het helemaal niet goed met ze gaat.De man des huizes was op een zaterdagochtend bezig de auto in te pakken voor een leuke vakantie met het gezin toen hij werd verrast door een inbreker die hem onder schot hield.De vader uit het Amerikaanse Houston verteld dat zijn vrouw het voorval ‘gelukkig’ zag gebeuren zodat zij en de kinderen zich konden verschuilen in huis.Hij rende schreeuwend de straat op waarna de inbreker hem naar de grond worstelde. Tot zijn geluk zag een postbezorger het gebeuren waarop de dader vluchtte.Er werd een portemonnee, telefoon en kleren buitgemaakt door de crimineel.