Alleenstaande man sterft bijna door overmatige zelfbevrediging, krijgt beroerte

Een alleenstaande Japanse man stierf bijna aan het plezieren van zichzelf, blijkt uit een medisch rapport.



Artsen beweerden dat de 51-jarige het leuk vond om zichzelf meerdere keren per dag te bevredigen.



Maar zijn gewoonte werd hem bijna fataal nadat hij enkele ogenblikken na zijn climax een beroerte kreeg. Dat schrijft Daily Mail.



De man werd getroffen door pijnlijke ‘thunderclap’-hoofdpijn nadat hij een hoogtepunt had bereikt en begon later te braken.



De resultaten onthulden dat hij een subarachnoïdale bloeding had doorstaan – een levensbedreigende vorm van een beroerte die werd veroorzaakt door een bloedprop in zijn hersenen.



De man overleefde zijn beproeving en werd na bijna twee weken ontslagen uit het ziekenhuis.

Reacties

28-07-2021 14:26:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.132

OTindex: 78.855

Hoe weten ze dat er verband is tussen de zelfbevrediging en de beroerte? Misschien staan die 2 zaken wel helemaal los van elkaar.

28-07-2021 15:10:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.005

OTindex: 85.654

Quote:

Artsen beweerden dat de 51-jarige het leuk vond om zichzelf meerdere keren per dag te bevredigen.



Artsen horen geen beweringen te doen over hun patiënten.

En een subarachnoidale bloeding ontstaat in de regel door een trauma aan het hoofd.

Het lijkt me een kulverhaal. Artsen horen geen beweringen te doen over hun patiënten.En een subarachnoidale bloeding ontstaat in de regel door een trauma aan het hoofd.Het lijkt me een kulverhaal.

28-07-2021 15:33:27 Buick

Erelid

WMRindex: 1.765

OTindex: 532

Wnplts: amsterdam

Quote:

Artsen horen geen beweringen te doen over hun patiënten.

Dat vind ik ook. Als de patient het nodig vind om het te vertellen dan kan die dat zelf wel. Dat vind ik ook. Als de patient het nodig vind om het te vertellen dan kan die dat zelf wel.

28-07-2021 17:18:43 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 307

OTindex: 0





Ik ben het er verder wel mee eens dat het verband tussen de beroerte en het zichzelf bevredigen mij ook niet duidelijk is. @Mamsie zolang ze hem niet bij naam en toenaam noemen is dat volgens mij geen probleem.. mijn moeder heeft ook medisch beroepsgeheim maar toch verteld ze af en toe wat over een patient zonder uiteraard namen te noemen. Nou is naar de media stappen wel een ander verhaal natuurlijk.Ik ben het er verder wel mee eens dat het verband tussen de beroerte en het zichzelf bevredigen mij ook niet duidelijk is.

28-07-2021 18:13:20 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.883

OTindex: 27.515



Persen op de wc kan ook iets dergelijks teweeg brengen.

Of dit in dit geval zo geweest is, is natuurlijk ongewis. @Zeeuw : Een beroerte kan ontstaan bij een verhoogde bloeddruk. Bij het klaarkomen kan de bloeddruk tijdelijk de lucht inschieten met een beroerte als gevolg.Persen op de wc kan ook iets dergelijks teweeg brengen.Of dit in dit geval zo geweest is, is natuurlijk ongewis.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: