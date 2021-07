Ambulancechauffeur door gewapende man overvallen, dader rijdt weg met patiënt en verpleger

Een ambulancechauffeur die vrijdag in de nachturen met een patiënt en verpleger aan boord onderweg was naar het ziekenhuis, werd onder schot gehouden.



Het bizarre incident vond plaats in de Amerikaanse stad Houston.



De chauffeur werd zodanig bedreigd dat hij maakte dat hij wegkwam. De crimineel reed vervolgens met de ziekenwagen weg terwijl de verpleger en patiënt nog achterin waren.



Toen de ‘emergency medical technician’ in de behandelruimte van het voertuig op een gegeven moment doorhad dat er iets niet in orde was, probeerde die via het raam de aandacht van anderen te trekken. Echter was dat niet succesvol.



De patiënt en verpleger waren nog steeds binnen. De politie hield de verdachte aan en de zieke is met een andere ambulance naar het hospitaal gebracht, meldt de politie van Houston op Twitter.

Reacties

27-07-2021 13:45:36 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.882

OTindex: 3.482



O, wat zou de wereld er dan een stuk beter uitzien Als iedereen zijn eigen werk eens ging doen en anderen hun werk laten doen.O, wat zou de wereld er dan een stuk beter uitzien

27-07-2021 14:06:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.855

OTindex: 27.511

@Grouse : Als iedereen zo slim was als wij, dan viel er niets meer te kankeren en dat is ook weer niet goed.

27-07-2021 15:17:15 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.559

OTindex: 37.495

arme patient....

