Man geeft vriendin verlovingsring gemaakt van haar borstmelk

Een vrouw liet trots haar volgers op Facebook weten dat ze een “speciaal” sieraad van haar partner had ontvangen.Ze schreef: “Mijn vriend heeft me deze schattige ring gegeven. Het is gemaakt van mijn moedermelk en zo speciaal.”De vrouw werd al snel bekritiseerd.“Het is….. het is gewoon melk. . . Ik snap de hype niet. Kunnen we net zo goed een ring maken van aardappelpuree eenmaal we voedsel eren?” – vertelt een vrouw.TIME Magazine meldt dat het een zeer ingewikkeld proces is om zo’n ring te maken en dat bestellingen lang op zich kunnen laten wachten.