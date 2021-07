Dit bedrijf geeft zijn medewerkers een ijsjesbonus

De zon schijnt, het is 25 graden. Zin in verkoeling? Bij Driessen Groep betaalt de baas de ijsjes voor de medewerkers en hun gezinnen. De ijsjesbonus van 25 euro netto stond deze maand op de loonstrook van de medewerkers."Het is de eerste keer dat wij dit doen", zegt woordvoerder Pieter Philippart. Volgens hem wil de directie van het bedrijf zo het werkgeluk van de werknemers vergroten. "Normaal gesproken leggen we regelmatig ijsjes in de diepvries op de kantoren. Maar nu werken veel mensen thuis."Niet alleen de 500 medewerkers van Driessen Groep, maar ook de 15.000 flexibele medewerkers die via Driessen (uitzendbureau binnen de holding) elders aan het werk gezet zijn, krijgen een ijsjesbonus. Het bedrag is afhankelijk van het aantal uur dat ze werken.Bovendien blijft het niet bij het bedrag dat de medewerkers krijgen. Het bedrijf moet ook een deel afdragen aan de fiscus. De kostenpost loopt dus flink op."Het kost inderdaad wat, maar het personeel vindt het fantastisch. We hebben er een actie aan gekoppeld waarbij we hen vragen om een foto van het ijsje in te sturen. De eerste foto’s zijn al binnen. We steunen hiermee ook horecaondernemers die het door de pandemie al heel moeilijk hebben."Een van de medewerkers die de bonus gestort kreeg, is Peter Smits. Hij gaat dit weekend ijs kopen. "Zo’n ijsjesbonus is natuurlijk geweldig. Het past ook bij het bedrijf, waar werkgeluk belangrijk is. Telkens weer worden we als medewerkers verrast met leuke initiatieven, groot en klein. Je ziet dat ook op de werkplekken terug, zo hebben we terrassen en tafelvoetbal, alles wordt voorzien."