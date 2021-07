Man overleeft week vol aanvallen van beer in Alaska

Een man die in de wildernis in Alaska een week lang is aangevallen door een beer, mag van geluk spreken dat hij het nog kan navertellen. Hij raakte gewond, maar overleefde de aanvallen. Een helikopter van de kustwacht die per toeval langs de locatie van de man vloog, spotte zijn SOS-teken.De man, wiens identiteit onbekend is, verbleef in zijn eentje in een afgelegen regio in Alaska. Buitenlandse media berichten over het verhaal, dat volgens de New York Times 'leest als een spannende thriller'.De man kwam tijdens zijn tocht een beer tegen, die hem aanviel en naar een rivier sleepte. De man raakte gewond, maar hij had een pistool bij zich en wist te ontsnappen. Hij verstopte zich in een afgelegen hut, waar de beer hem voortdurend aan bleef vallen."De beer kwam elke nacht terug, de man had al dagen nauwelijks geslapen", vertelt een piloot van de kustwachthelikopter die de man per toeval op het spoor kwam. De deur van de hut was volledig afgescheurd.De helikopter van de kustwacht moest vanwege laaghangende bewolking uitwijken en vloog zo – per toeval – langs de locatie van de man. Hij had een SOS-teken op het dak van de hut gemaakt en zwaaide met een witte vlag toen de helikopter langs vloog.De helikopter redde de man uit zijn benarde positie, hij is herstellende van het incident.