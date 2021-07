Man bindt lakens aan elkaar om te ontsnappen aan quarantaine van vierde verdieping hotel

Een man ontsnapte aan de verplichte quarantaine uit een hotel door een touw van aan elkaar vastgebonden lakens uit een raam op de vierde verdieping naar beneden te hangen.De Australiër werd bij aankomst in Perth de toegang geweigerd vanwege de strenge grensregels van de staat.Hij kreeg te horen dat hij de staat binnen 48 uur moest verlaten en naar een hotel moest worden gebracht voor quarantaine.“De man klom uit een raam van een kamer op de vierde verdieping met behulp van een touw gemaakt van lakens en vluchtte het gebied uit”, zei de politie van West-Australië in een Facebook-bericht.Hij werd 8 uur later gearresteerd.