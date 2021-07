Model post bikinifoto aan het strand, maar krijgt nadien politie aan de deur: «Ik ben in shock»

Het Australische model Dominique Elissa heeft bezoek gekregen van een paar agenten nadat ze een bikinifoto van haar op het strand had gepost. Enkele van haar volgers hadden de politie getipt.Dominique Elissa was in shock toen er plots twee agenten voor haar deur stonden, vertelt ze in een TikTok-filmpje. Enkele dagen voordien had ze een bikinikiekje gepost vanop het strand in Jervis Bay, zo’n 200 kilometer van haar woonplaats Sydney. De agenten waren echter niet geïnteresseerd in haar roze bikinibroekje, noch stond de fashion police aan de deur voor haar paar Crocs (die zijn immers weer in), nee, ze wilden weten of het 26-jarige model wel degelijk thuis was.In Sydney heerst er namelijk een lockdown, die voorschrijft dat mensen slechts voor een handvol redenen hun huis mogen verlaten. Om te sporten mag je bijvoorbeeld slechts 10 kilometer ver gaan. Elissa bevond zich tijdens haar uitje in Jervis Bay veel verder dan die straal, dus roken sommige van haar volgers onraad. De bewuste strandfoto was echter een throwback van een vorig vakantietripje, ze had zich wel degelijk aan de regels gehouden.Dat sommige volgers haar niet vertrouwden en de politie tipten, vindt Elissa «heel shockerend». Ze voegt eraan toe dat ze regelmatig beelden deelt van haar jogtripjes in de buurt. Maar die waren de klikkers blijkbaar ontgaan.