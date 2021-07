Vrouw wordt opgepakt nadat ze op eigen opsporingsbericht reageert

De Amerikaanse crimineel Lorraine Graves is niet zo slim geweest. Ze heeft er namelijk voor gezorgd dat de politie haar heel makkelijk kon oppakken, nadat ze op haar eigen opsporingsbericht reageerde.



De politie van de Amerikaanse staat Oklahoma deelt elke week foto’s van de most wanted crimineel van het moment. Dit keer werden er foto’s van crimineel Lorraine Graves gedeeld. De vrouw zou gezocht worden voor medeplichtigheid aan de moord op Eric Graves, die eerder die jaar vermoord is in een appartementencomplex.



De niet zo slimme Lorraine zag het bericht blijkbaar voorbij komen en kon het niet laten om op haar eigen opsporingsbericht te reageren. Zo plaatste ze de opmerking ‘What’s where’s the reward money at’.



De crimineel, die dus vroeg waar haar beloning was, sneed zichzelf in de vingers en ontving een andere verrassing. Ze werd de volgende dag namelijk opgepakt door de politie. Toch lijkt het alsof ze het niet heel erg vindt. In een foto waarop te zien is dat ze is dat ze is opgepakt, heeft ze een grote glimlach.

Reacties

23-07-2021 16:23:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.091

OTindex: 78.796

Quote:

“Giiiiirl you better stay off social media they can track you !!” blijkbaar wilden ze gepakt worden. blijkbaar wilden ze gepakt worden.

23-07-2021 16:24:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.975

OTindex: 85.602

Wie heeft ze nou vermoord... haar man, haar vader, broer of zoon?

23-07-2021 16:26:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.091

OTindex: 78.796

@Mamsie : daar heb ik ook naar gezocht, maar niks gevonden..

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: