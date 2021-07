Man met corona vermomt zich in boerka en gaat vliegen met negatief testresultaat echtgenote

Een Indonesische man vermomde zich in een boerka om aan boord van een vlucht te gaan, ondanks hij positief testte op Covid-19.



De man wilde terugvliegen naar zijn geboortestad.



Hij maakte gebruik van het negatieve PCR-testresultaat van zijn vrouw om veiligheidscontroleposten te passeren.



Hij vermomde zich als zijn eigen vrouw door een boerka naar het vliegveld te dragen. Dat schrijft Coconuts.



Zijn bedrog werd ontdekt toen een stewardess merkte dat hij zich tijdens de vlucht in de badkamer had verkleed en daarna een hemd droeg.



Hij werd onderworpen aan een Covid-test en testte positief.



Het is niet duidelijk of hij strafrechtelijk vervolgd zal worden.

Reacties

23-07-2021 12:52:14 Emmo

Hij had die tent beter aan kunnen houden. Dan had denkelijk niemand wat in de gaten gehad.

23-07-2021 12:59:03 Mamsie

Quote:

Het is niet duidelijk of hij strafrechtelijk vervolgd zal worden.



Ik mag toch hopen van wel. Als je de kluit op twee manieren belazert ben je toch strafbaar. Maar ja..... Ik mag toch hopen van wel. Als je de kluit op twee manieren belazert ben je toch strafbaar. Maar ja.....

23-07-2021 13:16:15 Linden

Wat mij verbaasd is dat hij zich niet heeft hoeven te legitimeren. Ik kom best vaak in islamitische landen en tijdens de douane controle (waar je een stempel in je paspoort krijgt), moeten vrouwen die een burka dragen even hun gezicht laten zien. Als ze dat niet aan de balie willen, heeft men vaak een aparte hokje/ruimte om daar haar gezicht te laten zien aan een vrouwelijke ambtenaar.

23-07-2021 14:18:38 Grouse

Ik mag hopen dat zoiets niet als overtreding maar als misdaad wordt aangemerkt.

23-07-2021 14:49:36 botte bijl

Quote:

Hij vermomde zich als zijn eigen vrouw door een boerka naar het vliegveld te dragen. Dat schrijft Coconuts.

stewardessen hebben vaak meer door dan anderen denken stewardessen hebben vaak meer door dan anderen denken

