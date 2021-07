Poolse blunder: zes olympische zwemmers moeten meteen weer terug

De Poolse zwemfederatie PZP heeft een zeer pijnlijke fout gemaakt in de olympische administratie. Zes zwemmers die dachten dat ze konden gaan deelnemen aan de Zomerspelen in Tokio, bleken zich officieel niet gekwalificeerd te hebben. Het onfortuinlijke groepje kon daarom bij aankomst in Tokio vrijwel meteen weer naar huis.



De zes ontgoochelde zwemmers houden de Poolse zwembond verantwoordelijk voor de olympische blunder en kondigen gerechtelijke stappen aan.



"De Poolse federatie heeft de regels voor kwalificatie gewoon verkeerd begrepen. Wat een incompetentie."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: