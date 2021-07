Vrouw in tranen na opmerking van vriend over haar schaamhaar: «Ik ben er kapot van»

Een vrouw vertelt op Reddit dat ze erg aangedaan was door een opmerking van haar vriend over haar schaamhaar. Hij zei immers dat hij haar mét schaamhaar minder sexy vond.



De vrouw doet haar verhaal op Reddit. Omdat ze zes maanden samen was met haar vriend wilde ze hem verrassen. Ze besloot om haar schaamhaar volledig af te scheren. «Normaal gezien trim ik mijn schaamstreek gewoon bij, maar ik scheer het nooit volledig af», klinkt het.



Zo gezegd, zo gedaan. En haar vriend was erg enthousiast over de verrassing. Na een vrijpartij praatten ze nog even na in bed, tot haar vriend het volgende zei: «Om eerlijk te zijn, vind ik dit mooier bij je. Je hebt een prachtig lichaam, maar ik vind je minder sexy mét schaamhaar omdat het volledig afgeschoren veel beter is», zei hij tegen haar.



Zijn opmerking raakte de vrouw enorm hard. «Ik had tranen in mijn ogen. Hij probeerde zich er nog uit te praten, maar ik was er kapot van en gechoqueerd. Hij bevestigt daarmee het stereotype van mannen die enkel van volledig geschoren houden omdat hij te veel seksfilms ziet», aldus de vrouw.



Haar bericht lokte heel wat reacties uit op Reddit. «Hij verwoordde het niet goed. Hij vindt het gewoon beter als het volledig geschoren is», en «Hij zegt niet dat hij je niet sexy vindt mét schaamhaar, maar hij vindt volledig geschoren gewoon leuker. Maar ik vind wel dat hij het niet erg tactvol aanpakte. Ik zou hem duidelijk maken dat zijn opmerking je erg geraakt heeft», klinkt het onder meer.

22-07-2021 18:56:04 Emmo

Nou zit ik niet echt op dit soort slaapkamergeheimen te wachten.

Maar als de dame van een dergelijke opmerking over de rooie gaat, vrees ik toch het ergste voor wat betreft haar geestelijke stabiliteit.



Vind je het een rotopmerking, onbeschoft, onterecht of alleen maar onprettig, akkoord. Dat is een privézaak en voor iedereen persoonlijk.



Maar om daarover in tranen uit te barsten?

22-07-2021 19:39:41 Grouse

Kennelijk is in die relatie niet veel bespreekbaar.

Ze wilde haar vriend verrassen, die is enthousiast, weer niet goed @Emmo : En om het te delen? Dan ben je echt van het padje af.Kennelijk is in die relatie niet veel bespreekbaar.Ze wilde haar vriend verrassen, die is enthousiast, weer niet goed

