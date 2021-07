Oproep aan buschauffeurs Eindhoven: toeter niet meer naar de burgemeester

Vervoerbedrijf Hermes heeft zijn buschauffeurs in Eindhoven opgeroepen om te stoppen met toeteren naar de burgemeester als die op de busbaan rijdt. Chauffeurs deden dat regelmatig, maar wisten niet dat het om burgemeester John Jorritsma ging en dat hij ontheffing heeft om daar te mogen rijden.



"Als buschauffeurs wagens zien waarvan ze denken dat die niet op de busbaan thuishoren, geven ze die auto's wel een signaal", zegt een woordvoerder van Hermes tegen Omroep Brabant. "Ze toeteren of maken een handgebaar."



Na een melding van de burgemeester heeft Hermes briefjes opgehangen. "De burgemeester mag gebruikmaken van de busbanen in Eindhoven", staat erop. "De burgemeester rijdt in een blauwe Audi e-tron."



De kwestie leidde tot raadsvragen van de LPF. De partij begrijpt niet waarom de burgemeester over de busbaan mag. "We werden getipt door iemand van Hermes toen de briefjes werden opgehangen", zegt raadslid Langman.



"Ik snap er niks van. De gemeente heeft het beleid om autorijden in het centrum te ontmoedigen en dan mag de burgemeester over de busbaan rijden. Dat is niet logisch."



Ambulances en politiewagens mogen in bepaalde omstandigheden ook over de busbaan, net als sommige taxi's. De gemeente kan ook particulieren een ontheffing geven.



"Ik begrijp best dat als er calamiteiten zijn, de burgemeester weleens over de busbaan moet rijden", zegt Langman. "Maar wij hebben doorgekregen van iemand van Hermes dat het regelmatig gebeurt. Stel je voor: je staat 's ochtends tijdens de spits in de file en dan rijdt de burgemeester je voorbij op de busbaan omdat hij ergens een afspraak heeft. Dat is gewoon raar. De burgemeester heeft nog wel een voorbeeldfunctie."



Omroep Brabant heeft contact gezocht met de gemeente Eindhoven, maar die kon nog geen verdere toelichting geven.

Reacties

22-07-2021 14:59:02 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.897

OTindex: 7.393

"Quod licet iovi non licet bovi", zei mijn vader dan.

22-07-2021 15:07:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.087

OTindex: 78.788





Maar misschien moet meneer de burgemeester eens vaker de fiets nemen



Maar misschien moet meneer de burgemeester eens vaker de fiets nemen

@venzje : dat zei mijn vader ook regelmatig; waren ze familie van elkaar?

22-07-2021 15:07:21 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.834

OTindex: 3.456

@venzje : Je wilt de burgemeester toch niet met een god vergelijken?

