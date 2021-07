Vrouw scheidt van man omdat familie haar vergelijkt met lelijkerd uit tekenfilm

Het huwelijk eindigde in een scheiding nadat de familie van de man, de vrouw belachelijk maakte en haar vergeleek met een geanimeerd personage.



Gemeld wordt dat de familie van de man uit Saoedi-Arabië, de vrouw continu bespotte omdat ze dun was en haar vernoemde naar een geanimeerd personage.



Ze gebruikten deze beschrijving in het bijzijn van haar man die ze nabootste, wat onenigheid tussen hen veroorzaakte.



Het stripfiguur werd niet gespecificeerd, meldt Gulf News.

Reacties

22-07-2021 12:11:10 Linden

Meestal is er afgunst/jaloezie in het spel als dit soort dingen gebeuren onder volwassenen.

22-07-2021 12:38:45 BatFish

Zo te zien gaat het niet om een vergelijking met een stripfiguur, maar om systematisch pesten en vernederen. Geen fijne familie zo te lezen.

22-07-2021 12:43:20 vaughn

Dat moet dan Tante Sidonia zijn...

