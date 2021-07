Moeder raakt in paniek nadat ze ontdekt dat er borstmelk uit tepel pasgeboren zoon komt

Een moeder raakte in paniek toen ze merkte dat haar pasgeboren zoon borsten had.



Vanessa Moran uit Indiana (VS) beviel van een op het eerste oog gezonde jongen.



Een paar dagen na de geboorte leek zijn borst op te zwellen en leek de jongen te lacteren.



De ouders bezochten onmiddellijk hun huisarts, die de jongen diagnosticeerde met neonatale galactorrhea, een zeldzaam fenomeen waarbij een overvloed aan oestrogeen van de zwangere moeder wordt overgebracht naar de baby, schrijft Oddely.



Het komt voor bij 5 tot 6% van de jonge kinderen en is niet levensbedreigend of permanent.

Reacties

22-07-2021 08:57:38 DrZiggy

Erelid



S Bij 1 op de 20 vind ik het niet echt "een zeldzaam fenomeen"

22-07-2021 09:02:34 venzje

Oudgediende



Paniek? Nou nou...

Een normaal mens zou denken: "Hé, da's raar. Even googlen en anders even de dokter bellen." Om er dan achter te komen dat het een redelijk normaal verschijnsel is. Maar in 'Murica schieten ze gelijk in de paniekstand.

