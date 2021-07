Man dwingt partner om nier te verkopen en vlucht met geld

Een 43-jarige vrouw beweert dat haar partner haar dwong het orgaan te verkopen voor ruim tienduizend euro.



“Hij overtuigde me om de nier te verkopen en zei dat het ons zou helpen om over onze financiële crisis heen te komen. Hij beloofde ook met me te trouwen”, werd de Indiase Sofiya geciteerd.



“De financiële afspraak was tussen Muhammed (red.haar man) en de familie van de ontvanger. Ze hebben het bedrag overgemaakt naar zijn bankrekening”, vertelt ze voorts.



Sofiya zei verder dat Muhammed eerder deze maand van huis vertrok en daarna niet meer naar huis terugkeerde.



Ze heeft nu aangifte gedaan bij de politie, meldt India Today.

Reacties

21-07-2021 22:12:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.943

OTindex: 85.573

Die man die maakt nu goede sier

dankzij zijn vrouw haar nier.

Hij had beloofd met haar te trouwen

maar het zal haar nu wel zeer berouwen

dat zij zijn praatjes heeft geloofd.

Zij is eenvoudigweg beroofd

van iets dat slechts háár toebehoorde

Voor zoiets gemeens heb ik geen woorden.... 😢



21-07-2021 23:41:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.670

OTindex: 27.502



@Mamsie : eh, zo tegen 5 december, als ik weer eens omhoog zit, eh....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: