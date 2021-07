Verdachte doet alsof hij flauwvalt maar wordt wakker na het ruiken van kerrie rundvlees

Een man die probeerde het politieverhoor te ontwijken, werd betrapt door zijn liefde voor lekker eten.



Nadat de man uit China door de politie was opgepakt, deed hij alsof hij flauwviel en werd drie dagen daarna maar niet ‘wakker’.



Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht waar artsen wanhopig probeerden hem uit zijn slaap te wekken. Maar ondanks hun inspanningen, leek niets te werken.



Dat was echter totdat de verdachte eindelijk ‘wakker’ werd na het ruiken van een bord kerrie rundvlees met rijst.



Tot zijn pech was het een politieagent die naast het bed aan het eten was en meteen ontdekte dat hij al die tijd gewoon wakker was, schrijft Lad Bible.

