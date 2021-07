Dildoplakker rukt op: brievenbussen beplakt met rubberen piemels

Dildo's die op brievenbussen worden geplakt. Sinds begin dit jaar is er een dildoplakker actief die de rubberen seksspeeltjes op brievenbussen plakt. Afgelopen nacht was het raak in Nijmegen. Een brievenbus aan de Weurtseweg werd beplakt met maar liefst drie rubberen exemplaren.De afgelopen maanden werden al meerdere brievenbussen door het land beplakt, schrijft De Gelderlander. De eerste keer dat het raak was, was in februari van dit jaar. Zo 'sierden' de dildo's brievenbussen in Nijmegen, Utrecht en Doetinchem.Het is niet bekend wie de seksspeeltjes plakt op de oranje bussen van PostNL. Het postbedrijf heeft al laten weten het niet te pikken en overweegt aangifte te doen.Brievenbussen in Nijmegen zijn al meerdere keren het doelwit geweest. Eline Hagen ontdekte de dildo's vanochtend. Ze woont in de buurt van de Weurtseweg: "Ik was rond half 7 vanmorgen de hond aan het uit laten toen ik de dildo's zag."Het is onduidelijk of het om dezelfde dildoplakker gaat of dat er meerdere plakkers actief zijn die het gedrag kopiƫren.