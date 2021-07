Geslachtsdeel man permanent misvormd na 2 weken aan hangslot

Een man heeft nu een permanent misvormd geslachtsdeel nadat hij het twee weken in een hangslot had opgesloten.



De Thaise vrijgezel van 38-jaar oud sloot zijn genitaliën op in een kooi, waarna hij naar eigen zeggen de sleutel verloor.



Hij probeerde het slot te verwijderen, echter zonder resultaat. Uiteindelijk raakte het gebied geïnfecteerd waarna hij met spoed naar het ziekenhuis in het land werd gebracht.



De moeder van de man, die hem probeerde te helpen, vertelde medici dat haar zoon “graag zijn geslachtsdeel door kleine gaatjes steekt”.



Artsen hadden meer dan 30 minuten nodig om door het metalen slot te snijden met een elektrische zaag, schrijft Whats New 2Day.

Reacties

21-07-2021 12:18:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.664

OTindex: 27.502

Quote:

dat haar zoon “graag zijn geslachtsdeel door kleine gaatjes steekt”. Daar hebben wel meer heren last van. Maar gewoonlijk zijn die gaatjes dermate flexibel dat permanent vastzitten toch echt een uitzondering is.

Bovendien wordt op dergelijk plaatsen maar zelden een hangslot aangetroffen. Daar hebben wel meer heren last van. Maar gewoonlijk zijn die gaatjes dermate flexibel dat permanent vastzitten toch echt een uitzondering is.Bovendien wordt op dergelijk plaatsen maar zelden een hangslot aangetroffen.

21-07-2021 13:35:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.934

OTindex: 85.572

Quote:

“graag zijn geslachtsdeel door kleine gaatjes steekt”.



Ja, daar is een hele toeristenindustrie op gebaseerd. Gadverdegatverrrr! Ja, daar is een hele toeristenindustrie op gebaseerd. Gadverdegatverrrr!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: