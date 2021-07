Verdachte vlucht met auto over het spoor

Wachtende reizigers op een station in het Britse Cheshunt keken raar op toen ze vanmorgen niet hun verwachte trein maar een auto over het spoor voorbij zagen razen. De bestuurder van de zwarte SUV probeerde via deze creatieve route aan de politie ontsnappen.De auto werd een paar minuten eerder staande gehouden door twee agenten die op zoek waren naar een gestolen voertuig. Op het moment dat de agenten de bestuurder bevelen uit te stappen, besluit die er juist vandoor te gaan. Tijdens deze ontsnappingspoging ramt de SUV meerdere voertuigen en wordt een agent meters meegesleept.Uiteindelijk weet de SUV te ontkomen en draait daarna het spoor op om eventuele achtervolgers af te schudden. De auto wordt uiteindelijk een stukje verderop op de rails achtergelaten en ondanks een grootschalige zoekactie van de politie is de vluchtende bestuurder nog spoorloos. Helaas voor de wachtende reizigers was het treinverkeer uren gestremd door het achtergelaten voertuig.