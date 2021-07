Arrestant Roosendaal gaat er met politieauto vandoor

Een opmerkelijk incident in Roosendaal gisteren. Een verdachte van drugshandel ging er vandoor met de politiewagen waar hij geboeid in zat.



De politie meldt dat het om een 32-jarige man ging die werd aangehouden. De politie dacht dat er werd gehandeld in drugs.



In de bosjes vond een agent zakjes met hennep die daar net vermoedelijk door de verdachte waren weggegooid. Tijdens het fouilleren werd er briefgeld bij hem gevonden.



Terwijl agenten zijn auto gingen doorzoeken, werd hij geboeid in de politiewagen gezet. Maar toen ging hij er dus vandoor.



De politieauto is teruggevonden, meldt de Roosendaalse politie. Van de verdachte ontbreekt nog ieder spoor. Er wordt nog onderzocht hoe hij er met de auto vandoor kon gaan.

