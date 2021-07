Ford ontwikkelt benzinedamp-parfum voor elektrische auto's

Wellicht heb je ze al zien rijden: de nieuwe Ford Mustang Mach-E, een elektrische SUV die met het beroemde Pony-logo de weg op is gestuurd. Voor de kopers van dat model heeft Ford een luchtje op de markt gebracht, om de geur van brandstofmotoren in je auto te kunnen hangen.



Het goedje heet Mach-Eau en Ford schrijft in een persbericht dat het is bedoeld voor mensen die "verlangen naar het vermogen van een elektrische Mustang, maar ook houden van de geuren van traditionele verbrandingsmotoren".



Het is niet louter marketing: Ford beweert dat uit eigen onderzoek blijkt dat een op de vijf automobilisten de geur van benzine het meest zou missen bij een overstap naar een elektrische auto. Bijna zeventig procent van de ondervraagden gaf aan die geur in zekere mate te gaan missen.



Benzine scoorde zelfs hoger dan de geur van wijn en kaas en bijna even goed als de geur van nieuwe boeken.



De geur van rubber is niet te koop

De geur zelf ruikt wel sterk naar marketing: Ford claimt dat benzineluchtje is ontworpen om "de neus van de drager te plezieren met een high-end parfum dat rokerige noten, hinten van rubber en zelfs een dierlijk element vermengt tot een knik naar het Mustang-erfgoed". Easy, cowboys...



Het geurtje is overigens niet te koop. Het is puur bedoeld om het imago van elektrisch rijden op te vijzelen en om 'traditionele autokopers' te overtuigen van het potentieel van EV's.

