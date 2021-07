Influencer (23) sterft na mislukte ingreep om zweten onder de oksels te verminderen

Een influencer is overleden na het ondergaan van een mislukte medische procedure om haar overmatige okselzweten te behandelen.De Mexicaanse Odalis Santos Mena stierf vorige week tijdens de behandeling in een praktijk die geen vergunning heeft, schrijft The Sun.De jonge vrouw had de kliniek in de Mexicaanse stad Guadalajara bezocht nadat ze was gecontracteerd om een behandeling te promoten om het zweten onder de oksels genaamd MiraDry te verminderen.De behandeling werkt door warmte-energie te gebruiken om zweetklieren te verwijderen en het vermindert ook lichaamsgeur en okselhaar.Odalis, die 146.000 volgers heeft, promootte de behandeling online met de geruststelling dat het eenvoudig en veilig was.Maar ze overleed tijdens de ingreep aan een hartstilstand.Lijkschouwers geloven dat haar doodsoorzaak te wijten was aan de combinatie van de anesthesie en de medicatie die de vrouw nam.De kliniek houdt vol dat ze hier van tevoren niet van op de hoogte waren.De politie heeft de zaak in onderzoek.