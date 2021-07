Kinderen (1 en 2) uit warme auto gered in Nederland, ouders zeiden vanaf strand “op te letten met camera”

Twee kinderen van 1 en 2 jaar zijn zondagmiddag uit een warme auto gered bij Wijk aan Zee, niet ver van Amsterdam. Dat meldt de politie IJmond op Face

20-07-2021 06:59:33

Ronnymij

Dat er nog steeds "ouders" zijn die zo dom zijn te denken dat dit normaal is baart mij zorgen.



Al klinkt het ouderwets, je zou diezelfde ouders een paar uur in hun auto op moeten sluiten, want helder verstand hebben ze blijkbaar niet. Dan maar voelen.