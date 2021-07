20-07-2021 05:23:58

Quote:

Hoeveel een geit inhuren kost, vertelt Cope niet. “Ze zijn even duur als een gewone arbeider.”

Laatste edit 20-07-2021 05:24

Klinkt aardig, al heb je misschien wel wat meer geiten nodig voor heel Westelijk VS + Canada.per geit, of per kudde?Hoe warm 55 graden is, daar wil ik me liever geen voorstelling van maken....