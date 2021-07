George Floyd-schildering getroffen door bliksem

In de Amerikaanse stad Toledo (Ohio) is een muurschildering van George Floyd getroffen door de bliksem. Althans, dat beweren ooggetuigen. Tijdens een onweersstorm sloeg de bliksem toe, waarop de buitenmuur met schildering en al naar de grond zeeg.De weerradar van nieuwszender 13abc registreerde rond de tijd waarop de schade ontstond inderdaad een blikseminslag in het blok waar de schildering van de vorig jaar onder een politieknie overleden draaideurcrimineel de muur sierde.Het gebouw, waarin een café huisde dat niet geheel onironisch de Mugshots Bar heette, is niet in instortingsgevaar omdat de omgevallen stenen een buitenwandje van een dubbele muur vormden. De schildering zal na wat metselwerk wel opnieuw moeten worden aangebracht.