Verkeerde patiënt krijgt niertransplantatie: familieleden zijn geschokt door gigantische fout

Familieleden van de verkeerde patiënt die eerder deze maand een niertransplantatie had ondergaan, zijn geschokt door het gebeurde.



Op sociale media is door een kennis van de familie openbaar gemaakt dat zij geen begrip kunnen opbrengen voor de gigantische blunder die het ziekenhuis in Cleveland, Ohio, VS, heeft gemaakt.



De ziekeninrichting heeft excuses aangeboden aan zowel de patiënt die totaal geen nierziekte had maar toch een nieuwe nier kreeg, evenals de ernstig zieke nierpatiënt die nu op een andere nier moet wachten.



De nier die aan de verkeerde patiënt is gegeven wordt niet afgestoten en het is de verwachting van medisch specialisten dat de ontvanger zal herstellen. Wel zullen er mogelijke levenslang medicijnen geslikt moeten worden.



Het is nog onduidelijk wanneer er weer een ander orgaan beschikbaar is voor de echte nierpatiënt. Het ziekenhuis heeft de identiteit van de patiënten niet officieel vrijgegeven.

19-07-2021 14:21:54









En dan doe je dat af met sorry hoor, foutje. Terwijl beide patienten er hun hele leven er aan herinnerd zullen worden.





19-07-2021 14:30:01











Wel zullen er mogelijke levenslang medicijnen geslikt moeten worden. En die medicijnen, worden die nog vergoed door het ziekenhuis of de arts in kwestie? En die medicijnen, worden die nog vergoed door het ziekenhuis of de arts in kwestie?

19-07-2021 14:36:49









Je zal toch ziek worden / sterven door een getransplanteerde nier die je nooit nodig had en nooit wilde hebben. Gigantische blunder is nog een understatement.

19-07-2021 14:45:35









En het is allemaal heel eenvoudig te voorkomen als ze voor de operatie, als de patiënt bij bewustzijn is, met een viltstift op het lichaam aangeven wat er moet gebeuren. Dan krijg je ook geen verkeerd afgezette benen en dit soort onzin.

