Joël koopt HTM-bus waar hij vroeger in zat: Je moet dromen waarmaken

Een jongensdroom komt uit voor Joël Huijbens (38 ) uit het Noord-Hollandse 't Zand. Hij kocht een aantal maanden geleden een HTM-bus als hobbyproject. En niet zomaar een bus, maar precies de bus waar hij als kind in zat als hij bij zijn oma ging logeren. Nu staat de bus van meer dan dertig jaar oud in zijn voortuin.Zijn liefde voor de bussen is er al zo lang hij zich kan herinneren. Als Joël bij zijn oma in Den Haag logeerde zat hij het liefst dagenlang in de bus. "Ik kocht vaak een weekend-abonnement en zat dan het hele weekend in de tram en de bus", vertelt hij aan EditieNL. Het was toen ook zijn grote droom om als buschauffeur voor HTM aan de slag te gaan. Die droom komt nu toch nog een beetje uit.Vroeger spaarde hij alles van HTM: "Ik heb wieldoppen, delen van het dashboard en andere onderdelen gehad." Toen hij ouder werd heeft hij het weggegeven aan het museum in Den Haag. Maar nu begon het toch weer te kriebelen bij de HTM-fan.Joël zat al langere tijd in een museumbussengroep op Facebook. "Ik vroeg op een gegeven moment hoeveel bussen van toen er eigenlijk nog waren. Ik raakte daarna vrij snel in gesprek met een museum uit Friesland en voor ik het wist stond dat ding in mijn tuin."Nadat de bus met pensioen ging bij HTM, heeft hij nog gefunctioneerd als camper voor een vriendengroep én als evenementenbus. "Nu is voor mij en mijn beste maat de taak om hem weer in de jaren tachtig staat terug te krijgen."Op maandag klussen de twee vrienden samen aan de bus. "Laatst zijn we naar een sloopbedrijf geweest waar eenzelfde soort bus stond. Die onderdelen hebben we opgekocht en moeten er nog ingezet worden." Motorisch is de bus in orde en er moet dus voornamelijk nog geklust worden aan de uitstraling van de bus.Het enige wat nog ontbreekt: het bushokje. Het bordje van de bushalte heeft hij al in zijn bezit. "De bushokjes uit die tijd staan nog steeds in Rijswijk. Ik heb begrepen dat die volgend jaar vervangen worden, dus ik hoop natuurlijk dat er een deze kant opkomt. Al is mijn vrouw daar minder blij mee", lacht hij.Als alles volgens plan verloopt, rijdt de bus volgend jaar rond. Joël heeft zelfs speciaal een rijbewijs gehaald om in de bus rond te mogen rijden. "Je moet zo veel mogelijk dromen waarmaken. Misschien wordt hij nog eens ingezet voor een schoolreisje of huwelijksfeestje. Maar voor nu: opknappen."