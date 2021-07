Drone moet ouderen uit brandend verzorgingshuis redden: Hij herkent emoties

Een drone kan ouderen en dementerenden in een verzorgingstehuis letterlijk uit de brand helpen. In de avonden en weekenduren is er vaak een tekort aan personeel waardoor bij het uitbreken van brand niet genoeg mensen zijn om iedereen naar buiten te begeleiden. Studenten van de TU Eindhoven ontwikkelden een drone om dit te veranderen.



Het is de bedoeling dat de drone standaard aanwezig is in het verzorgingstehuis, zodat wanneer er brand uitbreekt hij gelijk op zoek kan naar bewoners. "Als hij een inwoner tegenkomt, kan hij diegene kalmeren en naar buiten begeleiden", zegt ontwikkelaar van de drone Rik Schutte tegen EditieNL.



De 'Blue Jay'-drone is in iedere zorginstelling inzetbaar, beweert Paul van Dooren, adviseur Innovatie Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. De drone krijgt een melding of heeft zelf door waar de brand is en vliegt naar de kamer waar hij bewoners moet begeleiden. "Door streaming kan hij gelijk de BHV-organisatie en brandweer laten zien wat er aan de hand is en daarop kunnen wij gelijk reageren. We kunnen ons daarmee beter voorbereiden op de situatie: hoeveel rook er hangt, de locatie en welke materialen nodig zijn", vertelt hij aan EditieNL.



Niet alleen voor de brandweer, maar ook voor de zorginstellingen is de Blue Jay een uitkomst. Zij kampen met name in de weekenden en avonduren met personeelstekort. "De drone zou zeer interessant zijn in iedere situatie waar te weinig personeel is. Het is nu nog een regionaal initiatief, maar dat zou landelijk kunnen worden", zegt Van Dooren.



De kracht van de drone is voornamelijk dat hij emoties kan aflezen en daar op in kan spelen. Blue Jay heeft ogen waarmee hij contact maakt met de bewoners. Om de drone optimaal te laten werken, zijn verschillende testen gedaan.



"Hoe willen bewoners dat een drone reageert op bepaalde emoties? Na de testjes hebben we een systeem gebouwd waarmee de drone een reactie kan geven op de emoties die bewoners uitstralen", legt ontwikkelaar Schutte uit. De drone kan nu vijf emoties herkennen: boos, blij, droevig, neutraal en verbaasd. "Op basis van de testen hebben we een zo natuurlijk mogelijke reactie voor de drone onderzocht."



Het is namelijk belangrijk dat de drone geen angst oproept bij de bewoners. "Als oude of dementerende bewoners bang zijn voor de drone, kan de emotiedetectie helpen om ze gerust te stellen. Als een bewoner ziet dat de drone ze kan helpen, door de emotie die het uitstraalt, dan durven ze te volgen", benadrukt innovatieadviseur Van Dooren.

kan hij diegene kalmeren Vooral dat kalmeren vind ik knap, dat lukt een mens nog niet eens altijd.



Laatste edit 19-07-2021 06:04

