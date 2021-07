Britse legerparachutist crasht op dak woning

Een Britse soldaat maakte een verrassend entree in een woonhuis in Californië (VS) door door het dak te crashen.De man crashte door het dak, nadat hij problemen ondervond tijdens een vrije val gedurende een trainingsoefening.Het vliegtuig waar hij uit sprong vloog op 15.000 voet, ruim 5 km hoog. Hij maakte deel uit van een groepstrainingsoefening, schrijft Lad Bible.De man raakte bewusteloos, maar verbazingwekkend genoeg niet ernstig gewond.Beelden die sindsdien op sociale media zijn verspreid, laten zien dat hij op de grond ligt, omringd door puin en nog steeds bevestigd aan zijn harnas met een tas naast hem.