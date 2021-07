Tiener met zeldzame tumor laat 82 tanden verwijderden tijdens 3 uur durende operatie

Een tiener in India heeft 82 tanden laten verwijderen tijdens een operatie van drie uur.Nitish Kumar lijdt al vijf jaar aan een tumor aan z’n kaak – complex odontoom genoemd. Dat meldt Lad Bible.De aandoening was de oorzaak dat er in de kaak van de 17-jarige 82 tanden groeiden in twee enorme knobbels.Een gemiddelde volwassene heeft slechts 32 tanden.Gelukkig konden artsen de complexe operatie met succes voltooien en is Nitesh nu in staat om zijn mond goed te bewegen.