Onderzoek VS: honden begrijpen ons door eeuwenlange band

Het is nu ook wetenschappelijk bewezen: de mens en de hond hebben daadwerkelijk een unieke band. Een recent Amerikaans onderzoek toont aan dat honden subtiele menselijke gebaren en hints van hun baasjes begrijpen. Het blijkt te zitten in de aard van de dieren, omdat die al eeuwenlang in de buurt van mensen verblijven.



Uit eerder onderzoek bleek al dat puppy's op jonge leeftijd vaardigheden hebben waardoor ze met mensen kunnen samenwerken en communiceren. Aan de Duke-universiteit in de Amerikaanse staat North Carolina wilde men ontdekken of dat komt omdat honden al voor zo lang aan het gezelschap van mensen gewend zijn, of dat het een evolutionaire oorzaak heeft.



Het blijkt het eerste te zijn. De wetenschappers trekken hun conclusie na onderzoek met honden- en wolvenpuppy's, die genetisch aan elkaar verwant zijn.



De kleine wolven werden meteen na hun geboorte bij mensen ondergebracht bij wie ze continue in de buurt waren en zelfs bij in bed sliepen. Bij de hondjes werd daarentegen acht weken gewacht voordat ze kennis maakten met mensen. Daarvoor werden ze alleen verzorgd waar nodig en brachten ze voornamelijk tijd door met soortgenoten.



De hondjes werden getest kort nadat ze kennis hadden gemaakt met hun menselijke families, bij de wolven gebeurde dat pas na 13 weken.



De onderzoekers plaatsten een snack bij een van twee kommen die op een afstandje van dier en mens neergezet waren. Met subtiele handgebaren of knikjes wezen de mensen naar de juiste kom. Hoewel de wolven dus veel meer interactie met mensen hadden gehad, waren het de hondenpups die het vaakst de juiste kom kozen.



Ook bleek dat de hondjes meteen op een mens afsprongen als die een verblijf binnenkwam, terwijl de wolven naar de hoeken gingen. Volgens de onderzoekers is het resultaat van de studie dan ook tegelijk een bewijs voor de slechte manier waarop mensen historisch gezien met wolven zijn omgegaan. "Mensen hebben op ze gejaagd en verschrikkelijke dingen met ze gedaan", zegt een van hen. "Daarom zijn er ook niet veel meer over."



De onderzoekers benadrukken dat de conclusie van de studie niet wil zeggen dat honden slimmer zijn dan wolven. Ze zijn simpelweg meer gewend aan de mens.

Reacties

18-07-2021 16:46:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.057

OTindex: 78.749

arme wolven, in gevangenschap geboren...

18-07-2021 17:22:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.427

OTindex: 37.445

klooien sorry experimenteren wat af met dieren zesorry experimenteren wat af met dieren

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: