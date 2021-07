Helaas. Seks geneest Covid-19 niet

Dikke tegenvallerHet Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid heeft officieel laten weten dat urenlang batsen niet helpt tegen het coronavirus. Het ministerie ontkrachtte hiermee een viral bericht waarin werd gesteld dat deze vleselijke activiteiten juist wel zouden helpen.Het neppe bericht claimt dat seks de beste medicatie tegen het coronavirus is. "Laten we proberen zoveel mogelijk keer van bil te gaan als we kunnen. Tot nader order minstens vier tot vijf keer per dag", viel er te lezen. Een ongeloofwaardig bericht, maar wel eentje die gretig werd doorgestuurd.Aangezien het viral bericht het officiƫle logo van het ministerie gebruikte, besloot de overheid in te grijpen. Ondanks dat het tekstje veel spelfouten bevatte (zoals "madication") verspreidde het zich als een lopend vuurtje. Het ministerie heeft nu met grote rode letters "fake" op het bericht geplakt en hoopt hiermee wat duidelijkheid te verschaffen.