Woede in Australië om coronaspotje: Een boodschap van angst

Een nieuwe coronareclame van de overheid is veel Australiërs volledig in het verkeerde keelgat geschoten. De overheid wilde met de reclame mensen bewustmaken van de gevaren van het coronavirus, maar de reacties zijn niet mals. "Dit is een belediging voor alle jongeren."In de reclame is te zien hoe een jong meisje in het ziekenhuis ligt. Ze hapt naar adem, zelfs met de extra zuurstof die ze krijgt toegediend. Vervolgens komt de volgende boodschap in beeld: '"Corona kan iedereen overkomen, boek je vaccinatie snel."Artsen noemen de reclame ongevoelig, anderen zeggen dat jongeren hiermee alleen maar bang worden gemaakt.Jongeren in Australië zijn namelijk nog helemaal niet aan de beurt voor een vaccinatie. Het vaccinatietempo ligt laag, zo'n tien procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.Verschillende bekende Australiërs stippen op sociale media aan dat jongeren alleen maar angstig worden van zo'n spot.De Australische premier Scott Morrison wil niets weten van de kritiek. Tegenover Sky News laat Morrison weten er geen problemen mee te hebben dat er voor de reclame een jonge vrouw is ingezet.Morrison: "Het zijn nu juist de jongeren die, door hun verplaatsingen, mensen in gevaar brengen." Ook de chef van de gezondheidsorganisatie zegt dat zo'n soort reclame nodig is om het aantal besmettingen terug te dringen en het aantal gevaccineerden omhoog te stuwen.Tom van Laer, professor communicatie aan de Universiteit van Sydney, legt aan de Britse krant The Guardian uit dat de overheid die boodschap alleen op een andere manier had moeten brengen.Van Laer: "De boodschap van de vaccinatiecampagne moet positief zijn. Mensen moeten gemotiveerd zijn om een vaccinatie te nemen en met een boodschap van angst zorg je niet voor die inspiratie."Gewezen wordt naar de reclames van andere landen, die het vaccineren heel anders promoten, zoals buurland Nieuw-Zeeland:Nieuw-Zeeland laat in zijn campagne de voordelen van een vaccinatie zienOok andere landen kiezen voor een positieve aanpak. Nederland heeft zich net als Nieuw-Zeeland gericht op wat er weer allemaal kan en mag als je volledig bent gevaccineerd.