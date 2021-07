17-07-2021 12:43:10

@Emmo

in dat geval, als je een keer een flesje voor een vriendin wilt kopen, denk dan a.u.b niet dat duurdere of beroemde merken automatisch lekkerder of beter zijngewoon een paar soorten proberen (in een goede winkel helpen ze daarbij), en op je gevoel af gaan