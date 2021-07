Duimtelefoons duiken op in gevangenis: gevonden door speciale telefoonhonden

Telefoons niet groter dan je duim, ze duiken regelmatig op in Nederlandse gevangenissen. Bij een grote doorzoeking in de penitentiaire inrichting in Sittard zijn verschillende duimtelefoons aangetroffen. Ze zijn gevonden door zogenoemde telefoonhonden.



Gedetineerden mogen in de gevangenis alleen gebruik maken van een gevangenistelefoon. De gesprekken die ze voeren via deze telefoon kunnen worden bewaard en meegeluisterd. Daarom worden er regelmatig duimtelefoons de gevangenis in gesmokkeld. Om dit soort smokkelwaar te vinden houdt de Diens Justitiƫle Inrichtingen regelmatig 'sweepacties' (doorzoekingen, red.).



"We houden dit soort acties regelmatig. We doorzoeken dan onaangekondigd bijvoorbeeld tien cellen tegelijk", legt Robert Meijer van DJI uit. "Gevangenen hebben dan geen tijd om spullen te verstoppen of door de wc te spoelen." Bij een actie in de gevangenis in Sittard vorige week werden op deze manier meerdere telefoons aangetroffen.



"Natuurlijk proberen we deze minitelefoons buiten de muur te houden. Maar ze worden bijvoorbeeld over de muur geschoten met tennisballen of via het bezoek binnengesmokkeld."



Wanneer de telefoons eenmaal binnen zijn, zijn ze lastig te vinden. "Ze zijn zo klein en bevatten weinig metalen waardoor we ze bijna niet vinden. We hebben wel apparaten waarmee we gsm-signalen kunnen opvangen maar als deze telefoons zijn uitgeschakeld zijn ze nauwelijks te vinden."



Gelukkig is er wel een effectief middel gevonden in dit kat- en muisspel tussen de gevangenen en hun bewaarders: de telefoonhond. "Dankzij ons hondenteam hebben we meerdere telefoons kunnen vinden. De honden ruiken een bepaald bestanddeel in de telefoon. Zo vinden we regelmatig wat. Het wordt landelijk ingezet, bij verschillende PI's."



Telefoons ter grootte van een duim. Wat kun je er eigenlijk mee? Bram van Dijk van Bright testte eerder een minitelefoon en ze blijken behoorlijk handig. "Ik heb er eens eentje getest om mijn smartphone eens wat minder te gebruiken", zegt hij tegen EditieNL. "Je kunt er verrassend goed mee bellen en ook sms'en. Ik heb er ook een spelletje op kunnen spelen."



"Ze zijn heel praktisch al zit de microfoon heel ver van je mond omdat hij zo klein is. Maar hij werkt wel."

Reacties

17-07-2021 08:53:30 Buick

En die boeven maar duimen dat ze niets vinden.

17-07-2021 09:04:10 Mamsie

Quote:

Zoeken Bello, zoeken! Zoeken Bello, zoeken!

17-07-2021 10:06:24 Emmo

Snap niet dat ze geen Gsm-jammer gebruiken.

17-07-2021 12:34:49 botte bijl

@Emmo :

mogelijk mag dat niet binnen de EU, maar inderdaad, voor gevangenissen zou men een uitzondering kunnen maken mogelijk mag dat niet binnen de EU, maar inderdaad, voor gevangenissen zou men een uitzondering kunnen maken

17-07-2021 12:54:14 Emmo

@botte bijl : Deze apparatuur is in de EU inderdaad verboden. Maar het lijkt mij een kleine moeite om in een wet voor een overheid uitzonderingsbepalingen te maken.

17-07-2021 13:39:15 Linden

Geinig weetje: die telefoons worden binnengesmokkeld door uhm... pfff... Ik moet even naar de wc jongens!

