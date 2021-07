Bewakingscamera in Zwartsluis filmt eigen diefstal

Een bewakingscamera in Zwartsluis heeft zijn eigen diefstal vastgelegd. Op de door de camera gefilmde beelden is te zien hoe een man met een bivakmuts voorzichtig dichterbij komt, om vervolgens de camera van de gevel te grissen.De bewakingscamera was de dief te slim af en wist beeldmateriaal van de diefstal te delen met de eigenaar. Volgens de politie is de dief een man, hij was - zo is duidelijk te zien - tijdens de diefstal gehuld in een gewatteerde jas en een bivakmuts.De camera werd al in de nacht van zaterdag 24 april gestolen bij een woning in de straat Klein Lageland in Zwartsluis. De politie is op zoek naar de dader.