Hackers kunnen stroomnet saboteren via zonnepaneel en laadpaal

De overgang naar een duurzame energievoorziening maakt het Nederlandse stroomnetwerk kwetsbaarder voor hackers. Zij kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen en laadpalen hacken, waardoor het hele netwerk uit balans kan raken en kan uitvallen. Daarvoor waarschuwt het Agentschap Telecom (AT) in het FD.



Volgens Angeline van Dijk, directeur van het AT, zijn producenten, gebruikers en leveranciers van nieuwe diensten en zogenoemde slimme apparatuur als laadpalen zich onvoldoende bewust van dat risico. "De manier waarop we de digitale infrastructuur inrichten, is even belangrijk als de rest van de energietransitie."



De laatste jaren neemt stroomopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen door huishoudens in rap tempo toe. Wordt het paneel van een individueel huishouden gehackt, dan is dat niet zo'n probleem voor het netwerk. Maar dat verandert wanneer de software om de panelen aan te sturen wordt aangevallen. "Dan kunnen criminelen of staatshackers plots op afstand een groot aantal panelen uitschakelen en daarmee de energievoorziening in gevaar brengen", aldus Van Dijk.



In het FD onderschrijven veiligheidsexperts de risico's. "Het is belangrijk dat er meer toezicht komt", zegt Tim Conway, technisch directeur bij cyberopleidingsinstituut Sans. Volgens hem is in het westen van de VS recent al een storing geweest in de stroomvoorziening, vermoedelijk door een aanval van hackers. "Het ging daar niet om veel megawatt, maar het laat zien dat het kan en dat we de risico's in kaart moeten brengen."

Reacties

17-07-2021 10:10:20 Emmo

Daar wordt 't slim van En vooral alles maar, goed beschouwd zonder nut of noodzaak, aan het internet hangen.Daar wordt 't slim van

17-07-2021 11:32:38 omabep

Straf hierop zo zwaar maken dat ze twee keer na moeten denken of het de moeite waard is.

17-07-2021 12:01:02 BatFish

@omabep : Heel veel onderzoek bewijst steeds opnieuw dat de hoogte van de straf wel iets effect heeft maar dat pakkans veel en veel meer de mate van afschikking bepaalt.

17-07-2021 12:06:17 Emmo

@BatFish : En juist de pakkans is extreem laag, niet in de laatste plaats omdat ze vaak in het buitenland zitten en de juridische systemen gruwelijk incompatibel zijn.

17-07-2021 12:16:43 sleeper

Tijd om hackers in dienst te nemen die dit tegen kunnen gaan.

17-07-2021 12:18:21 Jura6

@Emmo : Die laadpalen moeten wel uitgelezen kunnen worden om de rekening naar de juiste persoon te sturen. Daarom zitten er simkaarten in die dingen.

17-07-2021 12:29:39 Emmo

@Jura6 : Snap ik. Maar er zijn andere methoden die wat minder hakgevoelig zijn.

17-07-2021 12:40:01 botte bijl

Quote:

zijn producenten, gebruikers en leveranciers van nieuwe diensten en zogenoemde slimme apparatuur als laadpalen zich onvoldoende bewust van dat risico.

de producenten, gebruikers en leveranciers zijn niet zo slim, maar de slimme apparatuur dus ook niet de producenten, gebruikers en leveranciers zijn niet zo slim, maar de slimme apparatuur dus ook niet

17-07-2021 13:46:45 omabep

@Emmo :

: Zeg maar gerust "dom", in beide gevallen. Quote @botte bijl : Zeg maar gerust "dom", in beide gevallen.

Klopt, er wordt alleen nog maar gedacht en geprogrammeerd vanuit een eigen ego en niet meer vanuit hoe het voor de klant is. Je hebt niets meer in te brengen en alles te slikken zoals hun het bedoelen terwijl wij misschien wel eigen baas over bepaalde zaken willen zijn.



Zo heb ik dat ding wat wij kregen om aan te sluiten op het slimme net niet geactiveerd. Het was zelfs voor mij een onbegrijpelijk iets om door te komen en nu scheelt het mij i.i.g. de stroom die het zou verbruiken, het ligt netjes in de verpakking naast de aansluiting.



Ik kijk zo nu en dan eens op Youtube naar Klopt, er wordt alleen nog maar gedacht en geprogrammeerd vanuit een eigen ego en niet meer vanuit hoe het voor de klant is. Je hebt niets meer in te brengen en alles te slikken zoals hun het bedoelen terwijl wij misschien wel eigen baas over bepaalde zaken willen zijn.Zo heb ik dat ding wat wij kregen om aan te sluiten op het slimme net niet geactiveerd. Het was zelfs voor mij een onbegrijpelijk iets om door te komen en nu scheelt het mij i.i.g. de stroom die het zou verbruiken, het ligt netjes in de verpakking naast de aansluiting.Ik kijk zo nu en dan eens op Youtube naar scammer payback , dit kunnen de goede programmeurs dus ook met hackers, als ze de juiste mensen maar een kans geven.

