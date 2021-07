Oeps! Brandweer moet uitrukken voor échte brand in oefencentrum

De brandweer in Oost-Souburg kreeg gisteravond rond tien uur een bijzondere melding. Er was brand uitgebroken in een gebouw in hun eigen brandweertrainingscentrum bij de Buitenhaven in Vlissingen.



Het centrum wordt normaal gesproken gebruikt om te oefenen. Dat er rook van het terrein komt, is dus niet gek. Maar nu stond één van de oefengebouwen écht in brand. Bij die brand kwam veel rook vrij. Het brandje was snel geblust. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.





Reacties

