Winkeldief van zes jaar oud betrapt met een rugtas vol snoep

In Schijndel is zaterdag wellicht een van de jongste winkeldieven ooit betrapt: een kind van zes jaar oud. Dat laat wijkagent Ger Roumen weten op Twitter.



De agent confronteerde het jongetje direct in de supermarkt met wat het had gedaan.



De jongen had zijn rugzak volgestopt met blikjes fris, snoepgoed en andere versnaperingen. Het 'menneke' werd thuis afgezet en agenten zijn samen met zijn moeder in gesprek gegaan. "Hopelijk goede les", besluit hij.

Reacties

16-07-2021 17:00:41 Emmo

Stamgast



Jong geleerd oud gedaan.

Ik hoop dat dit gesprek geholpen heeft.

16-07-2021 17:16:31 BatFish

Oudgediende



@Emmo : Hopelijk heeft hij niet geleerd hoe het niet moet en doet hij het de volgende keer handiger

