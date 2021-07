Boer Bart slaapt onder de tafel: Uit Luiigheid

De boerderij van Bart van Niejenhuis (79) en 'boer Bart' zelf zijn een begrip in Krewerd. Via Facebook is Expeditie Grunnen-presentatrice Léonie Albers uitgenodigd om op visite te komen.



Cameraman Ronald Pras kent 'Boer Bart' wel, onderweg naar Krewerd vertelt hij Léonie over de bijzondere slaapsituatie van Bart. 'Ik heb gehoord dat je onder de tafel in de keuken slaapt' zegt Léonie tegen de boer.



'Dat mag je zien! Je hebt geluk: we zijn net aan het opruimen geweest. Dus de grootste troep krijg je niet te zien! Maar het bed staat er nog wel gewoon hoor, je mag zelfs naast me komen liggen', grapt boer Bart tegen Léonie. 'Dan wil ik wel eerst zien hoe het eruit ziet', reageert Léonie gevat.



Luiigheid

Eenmaal in het kamertje van Bart ziet het team van Expeditie Grunnen al snel een matras liggen onder de keukentafel. 'Waarom slaap je dan hier?', vraagt Léonie zich hardop af. 'Dat is luiigheid. Als er iets met de koeien is, dan ben ik er direct bij!' De boer uit Krewerd laat Léonie zien hoe hij er 's nachts bij ligt.





Reacties

16-07-2021 21:36:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.881

OTindex: 85.534

Onder de tafel slapen.... het is zo gek nog niet. Elke dag ontbijt op bed, wie wil dat nu niet!

